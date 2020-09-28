Спасательный департамент Эстонии призывает людей пополнить домашние запасы

Последние годы показывают, что кризисы в том или ином виде случаются, а судя по практике, эстоноземельцы к ним в достаточной мере не подготовлены. Поэтому Спасательный департамент Эстонии призывает пересмотреть и при необходимости пополнить домашние запасы, пишет rus.delfi.ee.

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Сейчас мы живем в свете кризиса, связанного со здоровьем населения, но кризисы могут также вызвать погодные условия, кибератаки и всевозможные иные опасности. Чрезвычайные ситуации могут длиться днями и неделями, и, возможно, придется справляться с ними, не выходя из дома, без водоснабжения, электричества и канализации. Подготовка к кризисным ситуациям должна стать элементарной частью обеспечения собственной безопасности и безопасности своих близких.

”В широкой перспективе на самом деле нет разницы, какой из кризисов лишит нас ежедневных привычных удобств. Важно то, как мы сможем в кризисной ситуации справиться с ним подручными средствами, продержавшись до того, как подоспеет помощь”, — говорит советник отдела бюро готовности Спасательного департамента Яко Верник.

По словам Верника, самая уязвимая группа населения — жители многоквартирных городских домов, поскольку многие услуги там централизованы, и в случае масштабного кризиса могут разом прекратиться все привычные необходимые удобства. Заказанное Спасательным департаментом исследование показывает, что из всех жителей многоквартирных домов только 5% подготовлены к тому, чтобы без потерь справиться с кризисом. Грянувший прошлой весной коронакризис дал толчок привыкать запасаться необходимым впрок, однако теперь — самое подходящее время для систематизирования своих запасов, оценивания их опытным глазом и пополнения и обновления в случае необходимости.

По словам Яко Верника, подготовку к кризису следует начинать с того, где вы живете, и продумать исходящие из этого факта возможности и обязанности. К примеру, как член квартирного товарищества нужно быть в курсе того, позволит ли председатель товарищества опустошить трубы водоснабжения, перекроет ли краны, закажет ли при необходимости уличные туалеты. Жителям деревень нужно быть в курсе использования колодцев, мест для гриля и так далее. На индивидуальном уровне человек отвечает за свои запасы: т.е. как питаться в случае невозможности пойти в магазин, как обеспечить гигиену, пользование туалетом и так далее.

По мнению эксперта бюро превентивной работы Спасательного департамента Микко Виркала, необходимо относиться к возможному кризису серьезно, т.е. запасаться еще до того, как он начался. ”В плане запасов еды действует простое правило: запасаться стоит легко сохраняющимися продуктами, которые легко и быстро приготовить: крупами, макаронами, батончиками мюсли, орехами, сухофруктами и т.д. Запасаясь водой, следует иметь в виду, что каждый человек нуждается минимально в трех литрах воды, т.е. недельный запас для одного человека — 21 литр”, — пояснил Виркала.

Виркала подчеркивает, что только лишь запасов воды и еды недостаточно. Необходимо продумать альтернативные средства связи, источники света, возможности приготовления пищи и т.д. Обязательно в каждом доме должен быть радиоприемник, работающий от батареек, карманные фонарики, полные аккумуляторные банки, походные примусы или газовые грили. Запастись надо и средствами гигиены, кроме того, продумать особые потребности каждого члена семьи. Не следует забывать и о домашних питомцах и их запасах еды и воды.

В рамках кампании Спасательного департамента ”Запасись и спасись” есть возможность проконсультироваться напрямую по теме домашних запасов у представителей спасательной службы, которые совместно с женским подразделением Кайтселийта предоставят соответствующую информацию.

На неделе, посвященной защите населения, Спасательный департамент будет консультировать квартирные товарищества и партнеров с целью поднять уровень осведомленности населения и повысить уровень готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. В течение этого года во все почтовые ящики жителей доставят также печатные материалы на эту тему.