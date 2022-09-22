Спасти нельзя оставить. Какие страны готовы и не готовы помочь россиянам, бегущим от мобилизации

Вчера президент России Владимир Путин объявил о начале "частичной" мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируют 300 тысяч человек. На этом фоне были раскуплены билеты на рейсы из московских и петербургского аэропортов на ближайшие несколько дней, на некоторых пограничных КПП скопились очереди. Delfi собрал комментарии официальных лиц из разных стран о том, готовы ли они принимать у себя россиян, которые не хотят отправиться на войну.

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Германия

Представители двух входящих в правящую коалицию партий ("свободные демократы" и "зеленые") предложили правительству ФРГ предоставить защиту россиянам, которые не хотят отправляться на войну.

"Любой, кому грозит призыв на военную службу и кто не хочет быть частью армии военных преступников, выступает против путинской системы. Мы, европейцы, должны теперь быстро предоставить убежище противникам российского режима, а также невиновным дезертирам", — заявил журналу Der Spiegel заместитель главы партии "свободных демократов" Йоханнес Фогель. С ним согласен и Робин Вагенер, эксперт по внешней политике "зеленых" — именно эту партию представляет Анналена Бербок, глава МИД Германии.

Израиль

Газета The Time of Israel со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника пишет, что премьер-министр страны Яир Лапид попросил руководство местной авиакомпании "Эль-Аль" сохранить авиасообщение с Россией, чтобы позволить евреям уехать оттуда. По данным телеканала "Кан-11", речь идет даже об увеличении числа рейсов, а в самом Израиле власти готовятся к новой волне репатриации. Канцелярия премьер-министра подтвердила эту информацию изданию Newsru.co.il.

Литва

Вильнюс не планирует как-либо менять свою позицию по визам и предоставлению убежища для россиян. "У людей было достаточно времени, чтобы определиться, какова их позиция в отношении войны. Мне было бы непонятно, если бы мы впускали людей по гуманитарным причинам только потому, что для них война была нормой, пока они видели ее по телевизору, сидя на диване, и стала ненормальной, когда правительство призвало их в армию и предложило физически принять в этом участие", — сказала премьер-министр республики Ингрида Шимоните. Агентству Reuters в МВД Литвы сообщили, что ходатайства о предоставлении убежища от россиян по-прежнему, но каждый запрос будут тщательно изучать в индивидуальном порядке.

Эстония

Местные власти готовы и дальше принимать украинских беженцев, но откажут в убежище россиянам, скрывающимся от мобилизации. "Санкции направлены против людей, и вся логика санкций построена на том, что гражданину РФ, кем бы он ни был, должно стать настолько больно, чтобы он начал оказывать давление на руководство государства. Это означает, что и тем, кто не хочет быть там, должно быть достаточно больно, чтобы повлиять на Путина. Как только мы начнем их принимать, мы ослабим санкции", — цитирует ERR заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.

По словам заместителя вице-канцлера МВД Вейко Коммусаара, в Эстонии проживают чуть более 20 тысяч россиян, которые могут попасть под действие приказа о частичной мобилизации в России. Чиновник предупредил, что "решившие прислушаться" к объявлению о мобилизации и отправившиеся в РФ не смогут вернуться обратно. Тем, кто хочет уехать из России из-за нежелания брать в руки оружие, Коммусаар предложил просить о международной защите. "Конечно, ходатайствовать о ней можно, но получить, скорее всего, не получится", — подчеркивает при этом чиновник.

"Каждый гражданин ответственен за деяния его страны, и граждане России не исключение. Поэтому мы не даем убежище российским мужчинам, бегущим из своей страны. Они должны выступить против войны", — заявила премьер-министр страны Кая Каллас в интервью CNN. Эту позицию эстонских властей подтвердил и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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