Спецслужбы Польши арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Польше по обвинению в шпионаже в пользу России задержали 43-летнего мужчину. Как сообщается на сайте польского Агентства внутренней безопасности, он передавал российским спецслужбам информацию и материалы по военным структурам и польским гражданам, "необходимые для наносящей ущерб деятельности России на территории Польши".

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Польские спецслужбы провели задержание 5 мая. Суд арестовал мужчину на три месяца. Расследование проводится при участии Национальной прокуратуры Польши. Материалы дела засекречены, арестованный признал свою вину по предъявленным обвинениям.

Подобный инцидент произошел в октябре 2019 года, когда в ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан гражданин Польши, некий Петр С, сотрудничавший с российской разведкой. По местам жительства и работы мужчины были обнаружены "незаконное одноразовое оружие" и боеприпасы, а также электронные средства массовой информации и документы.

Результаты обысков послужили основанием для двух дополнительных обвинений — в незаконном хранении оружия и боеприпасов и использовании фальшивых документов. Публицист Петр Войцеховский предположил, что поиск огнестрельного оружия и боеприпасов во время обысков может быть связан с "попыткой создания полувоенных организаций". В марте 2018 года в Польше задержали чиновника одного из ведомств, занимающихся экономическими вопросами, который передавал сотрудникам российских спецслужб информацию, касающуюся планируемых действий польского правительства в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2".

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Source

NEWSRU.com

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