Spiegel: ЕС увеличит производство боеприпасов для Украины

Еврокомиссия заявила о своих планах нарастить производство боеприпасов для снабжения Украины. Ожидается, что новые партии боеприпасов ЕС сможет отправить уже этой весной. Об этом в среду, 1 марта, пишет Spiegel.

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Также в Европе планирует заняться пополнением собственных арсеналов.

Ожидается, что соответствующую инициативу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представит членам ЕС в четверг, 2 марта, в рамках плана по военной помощи Украине.

Как отмечают журналисты, план по наращиванию производства вооружения в ЕС, который представит Урсула фон дер Ляйен, состоит из трех частей.

Первым важным аспектом указывается увеличение производства и поставок Украине 155-мм артиллерийских снарядов — расходы ЕС планирует покрыть средствами Европейского фонда мира (EPF).

Второй компонент предусматривает обеспечение собственных запасов ЕС 155-мм снарядами в сотрудничестве с Европейским оборонным агентством EDA.

Третьим компонентом заявлено долгосрочное формирования европейских мощностей по производству боеприпасов, которые будут корректироваться в зависимости от актуальной ситуации с безопасностью в регионе.