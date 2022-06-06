Российское гражданство, паспорт гражданина Российской Федерации
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Критикующие власть журналисты из России, въехавшие в ФРГ с трехмесячной шенгенской визой, смогут остаться в стране на постоянное жительство. Их краткосрочные визы переоформят в долгосрочные, сообщил Der Spiegel.

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Правительство ФРГ позволит остаться в Германии на постоянное жительство почти 70 российским диссидентам, сообщило в понедельник, 6 июня, издание Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве. Критически настроенные российские журналисты, бежавшие в ФРГ после начала российской агрессии в Украине с трехмесячной шенгенской визой, смогут остаться здесь на ПМЖ и работать: их краткосрочные визы переоформят в долгосрочные.

По сведениям издания, правительство ФРГ ведет с этой целью переговоры с министерствами внутренних дел федеральных земель Берлин и Саксония. В докладе рабочей группы "Российские специалисты", подготовленном к заседанию правительства ФРГ, запланированному на 8 июня, говорится: "Федеральное правительство предлагает выдать критически настроенным деятелям культуры и СМИ из Российской Федерации, въехавшим с шенгенской визой и теперь желающим остаться в Германии, чтобы продолжать свою работу, вид на жительство с целью трудоустройства на территории ФРГ".

Стипендии для российских диссидентов

Как сообщает Der Spiegel, содержание российских диссидентов в Германии на первом этапе будет обеспечено за счет стипендий, которые первоначально будут выдаваться сроком на один год. Они могут продлеваться в том случае, если за этот период диссидентам так и не удастся найти работу или стать самозанятыми.

Стипендии будут финансироваться из бюджета министра культуры Клаудии Рот в объеме 3,5 млн евро. Кураторами стипендий будут три организации: "Репортеры без границ", Media in Cooperation and Transition (MICT) и фонд текстильной мануфактуры Schöpflin из федеральной земли Баден-Вюртемберг.

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