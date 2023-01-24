Spiegel: Германия отправит в Украину танки Leopard
Foto: EPA/Scanpix/LETA

После многомесячных споров канцлер Шольц принял решение о поставках боевых танков в Украину, пишет издательство Spiegel.

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Власти Германии намерены отправить свои основные боевые танки Leopard 2 в Украину, а также разрешить поставку танков другим странам, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, Берлин готов отправить в Украину как минимум одну роту "Леопардов", решение уже принято. Ранее во вторник СМИ сообщали, что о решении может быть объявлено в среду.

По данным телекомпании ABC News, которая ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, в ходе переговоров на авиабазе Рамштайн 12 стран согласились поставить Киеву около 100 танков Leopard 2, как только Берлин разрешит реэкспорт.

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BBC News Русская служба:

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