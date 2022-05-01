Спикер Госдумы РФ предлагает конфисковывать собственность бизнесменов из "недружественных" стран

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале предложил "конфисковывать" находящиеся на территории РФ активы бизнесменов из недружественных России стран. С этим предложением Володин выступил после того, как Палата представителей США приняла законопроект, в его изложении "разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан".

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Это не совсем точное описание происходящего: замороженные активы предлагается не передавать Украине напрямую, а продавать и вырученные средства использовать на ее нужды, в том числе военные. К тому же, одобренный Палатой представителей законопроект скорее всего так и не вступит в силу, администрация Байдена внесла собственный законопроект с аналогичными положениями.

Ранее национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе из России уже предлагал секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

После этого депутаты-единороссы внесли в Госдумы законопроект, предусматривающий переход иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка, под внешнее управление. Назначать внешнее управление предлагается по решению суда.

До 11 мая думский комитет по вопросам собственности собирает отзывы на законопроект. При этом комитет по финансовому рынку, являющийся соисполнителем, в своем отзыве уже указал на необходимость доработать проект во втором чтении из-за того, что некоторые формулировки являются недостаточно "ясными".