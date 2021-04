США: автомобиль пытался протаранить Капитолий, погибли полицейский и нападавший

Здание Капитолия США закрыли на вход и выход из-за "внешней угрозы", сообщила Lenta.ru со ссылкой на Associated Press. Как выяснилось, автомобиль с неизвестным за рулем пытался протаранить контрольно-пропускной пункт Конгресса США. Инцидент произошел во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Псаки призналась, что не в курсе происходящего на Капитолийском холме. Позже в полиции Капитолия США сообщили, что неизвестный протаранил автомобилем двоих полицейских. "Подозреваемый задержан. Оба офицера ранены. Все трое были доставлены в больницу", — сообщается в официальном аккаунте полиции в Twitter.

Журналистка Fox News Жаки Генрих рассказала, что синяя машина врезалась в заграждение возле здания Капитолия. Она также увидела, как на носилках уносят двоих людей, но не смогла разобрать — гражданских или полицейских. Аналитик телеканала NBC News Джейк Шерман, также оказавшийся на месте происшествия, сообщил, что на территории Капитолия приземлился вертолет.

Как сообщает BBC, после попытки протаранить ограждение преступник вышел из машины и стал размахивать ножом, правоохранители открыли по нему стрельбу и обезвредили. После 14 часов по вашингтонскому времени нападавший скончался. Позже умер один из полицейских, получивший ранение, сообщает Fox News.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe