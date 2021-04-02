США: автомобиль пытался протаранить Капитолий, погибли полицейский и нападавший
Foto: AP/AFP/EPA/Scanpix/LETA

Здание Капитолия США закрыли на вход и выход из-за "внешней угрозы", сообщила Lenta.ru со ссылкой на Associated Press. Как выяснилось, автомобиль с неизвестным за рулем пытался протаранить контрольно-пропускной пункт Конгресса США. Инцидент произошел во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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Псаки призналась, что не в курсе происходящего на Капитолийском холме. Позже в полиции Капитолия США сообщили, что неизвестный протаранил автомобилем двоих полицейских. "Подозреваемый задержан. Оба офицера ранены. Все трое были доставлены в больницу", — сообщается в официальном аккаунте полиции в Twitter.

Журналистка Fox News Жаки Генрих рассказала, что синяя машина врезалась в заграждение возле здания Капитолия. Она также увидела, как на носилках уносят двоих людей, но не смогла разобрать — гражданских или полицейских. Аналитик телеканала NBC News Джейк Шерман, также оказавшийся на месте происшествия, сообщил, что на территории Капитолия приземлился вертолет.

Как сообщает BBC, после попытки протаранить ограждение преступник вышел из машины и стал размахивать ножом, правоохранители открыли по нему стрельбу и обезвредили. После 14 часов по вашингтонскому времени нападавший скончался. Позже умер один из полицейских, получивший ранение, сообщает Fox News.


Службы безопасности закрыли Капитолий. Жителям не рекомендовано находиться рядом. По данным BBC, большинство конгрессменов, а также президент США Джо Байден в здании отсутствовали. BBC сообщает, что некоторые репортеры и технические специалисты все еще могут находиться в районе Капитолия. После возникшей угрозы всех, находящихся в здании, попросили находиться как можно дальше от окон и дверей здания. Всем рекомендовали искать укрытие. На пресс-конференции полиция заявила, что нет свидетельств того, что нападение на Капитолий имеет отношения к терроризму. Однако, войска Национальной гвардии поспешили к зданию.

Инцидент произошел через три месяца после того, как 6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа учинили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, согласно которым президентом был избран демократ Джо Байден. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.

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