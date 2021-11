США доставили в Украину 80 тонн боеприпасов

В Украину доставлено 80 тонн боеприпасов из США. Как сообщило в воскресенье, 14 ноября, в Twitter посольство США в Киеве, это четвертая поставка в рамках помощи Вашингтона по безопасности на сумму в 60 млн долларов, "которую президент Байден выделил Украине".

Договоренности о поставках американской военной помощи были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Речь шла о поставках еще на 60 млн долларов, сверх согласованного ранее объема в 250 млн. Предыдущие партии дополнительной помощи доставили в Киев 10, 18 и 22 октября.

Поставка вооружения проходит на фоне обострения ситуации в Донбассе. Минобороны РФ считает, что активность США и НАТО в Черном море связана с "изучением театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке". Ранее американские СМИ указывали, что у США есть данные о "возможной военной операции" России против Украины. Кремль называет подобные утверждения безосновательными.

On Nov 14, 🇺🇦 received the delivery of approx 80,000 kilos of ammunition from 🇺🇸. Part of the up to $60 mln in addtl security assistance directed by President Biden to 🇺🇦 in Aug, it is a demonstration of 🇺🇸 commitment to the success of a stable, democratic, & free 🇺🇦. pic.twitter.com/nu8jezAcOh