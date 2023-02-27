США, Германия и Польша рассматривают проведение совместных военных учений
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

США, Польша и Германия обсуждают проведение совместных военных учений на территории Польши в ответ на угрозы России в отношении восточной границы НАТО, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на AFP.

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Такие учения рассматриваются, заявил Писториус телеканалу ARD, добавив, что пока не будет раскрывать детали.

По словам министра обороны Германии, военные учения в стране, которая граничит с Украиной, даст "очень однозначный сигнал" президент России Владимиру Путину.

И "странам в Восточной Европе, таким как Польша, страны Балтии, Словакия, важно видеть, что Германия, как самый важный член альянса в Европе и трансатлантический партнер США, соблюдает свои обязательства в обороне", подчеркнул Писториус.

Он сказал, что НАТО "даже близко не является слабой, как долгое время считал Путин".

"Она гораздо сильнее и объединеннее, чем в прошлом году" перед началом полномасштабного вторжения России, заявил министр обороны Германии.

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