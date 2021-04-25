США и НАТО начали подготовку к выводу войск из Афганистана
Foto: AFP/Scanpix

Спустя почти 20 лет военного присутствия в Афганистане США и НАТО фактически начали процесс вывода войск из этой страны, приступив к действиям по подготовке на местах. Об этом в воскресенье, 25 апреля, журналистам в Кабуле заявил командующий войсками НАТО и США в Афганистане американский генерал Остин Скотт Миллер, уточнив, что официальной датой начала вывода военнослужащих будет 1 мая.

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По его словам, запланированный упорядоченный процесс отвода войск означает, что все базы и другая техника будут переданы афганским силам безопасности. По официальным данным, в последнее время в Афганистане находилось 2500 американских солдат. Кроме того, в стране до сих пор насчитывается около 18 000 американских подрядчиков, выполняющих различные задачи. В общей сложности в стране насчитывается около 7500 солдат НАТО, в том числе около 1100 — из Германии.

В середине апреля президент США Джо Байден объявил, что американские войска вернутся домой к 11 сентября. После этого решение вывести войска из Афганистана принял также и Североатлантический альянс. Сейчас ведутся переговоры о переносе вывода войск на 4 июля. Обе даты символические: 11 сентября 2001 года в США была совершена серия терактов, приведших к гибели около трех тысяч человек, а 4 июля — национальный праздник США, День независимости.

Радикальное исламское движение "Талибан" заявило, что не будет участвовать в мирных конференциях по Афганистану до тех пор, пока все иностранные силы не будут выведены из страны.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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президент США Миллер Афганистан Джо Байден НАТО США Талибан
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