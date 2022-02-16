США и НАТО не фиксируют отвода войск РФ от границ Украины
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Правительство США пока не видит никаких признаков прекращения военной активности России на границе с Украиной. Никакого отвода российских вооруженных сил не наблюдается, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу MSNBC в среду, 16 февраля. "Они по-прежнему остаются вдоль украинской границы и представляют очень большую угрозу", — заявил он.

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Комментируя заявления Москвы об отводе войск, Блинкен подчеркнул: "То, что говорит Россия, — это одно. То, что делает Россия, — это другое". По его словам, было бы хорошо, если бы дела Москвы соответствовали ее словам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также пока не видит признаков отвода российских войск от границы с Украиной. "Напротив, Россия, похоже, продолжает наращивать свое военное присутствие", — заявил глава альянса 16 февраля в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. А министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), которую цитирует агентство AFP, отметила, что наращивание российских войск "по-прежнему вызывающим беспокойство".

Москва объявила об отводе войск после учений

15 февраля Минобороны России после многонедельного периода напряженности, объявило о начале отвода войск от границ с Украиной. 16 февраля в Москве заявили о завершении учений в аннексированном Крыму и выводе оттуда техники и солдат, участвовавших в маневрах.

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