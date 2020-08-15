США и Польша подписали соглашение о размещении американских солдат
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Соглашение, подписанное госсекретарем США Помпео и главой польского Минобороны Блащаком, предусматривает размещение в Польше на ротационной основе частей Пятого армейского корпуса Соединенных Штатов.

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Госсекретарь США Майкл Помпео и польский министр национальной обороны Мариуш Блащак в субботу, 15 августа, подписали в Варшаве соглашение о размещении дополнительно 1000 военнослужащих Соединенных Штатов в Польше на ротационной основе. Подобный шаг "усиливает гарантию того, что наши солдаты в случае угрозы — для Польши или для США — встанут плечом к плечу", — заявил на церемонии подписания польский президент Анджей Дуда.

Документ предусматривает прибытие в Польшу частей Пятого армейского корпуса США с военной базы Форт-Нокс в штате Кентукки. В данный момент в Польше находится порядка 4500 американских солдат и офицеров.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение существенно сократить численность американских военнослужащих в Германии. Решение обусловлено тем, что Берлин "не выполнил обязательств" по финансированию НАТО, объяснил глава Белого дома. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон выведет из ФРГ 11 900 военнослужащих, из них 5600 будут переброшены в другие страны-члены Североатлантического альянса, а еще 6400 возвратятся в США, однако многие по ротации будут задействованы в других государствах Европы.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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