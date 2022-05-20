США и Россия винят друг друга в мировом продовольственном кризисе

Соединенные Штаты Америки и Россия возложили друг на друга ответственность за ухудшение продовольственной ситуации во всем мире на фоне войны в Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН в четверг, 19 мая, заявил, что "продовольствие для миллионов украинцев и миллионов жителей по всему миру в буквальном смысле находится в заложниках у российских военнослужащих".

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"Хватит угрожать странам, которые критикуют вашу агрессивную войну, запретом на экспорт продовольствия и удобрений", - добавил Блинкен. Он призвал Россию разрешить вывоз украинского зерна, заблокированного в портах в Черном море.

Небензя: Суда в портах блокирует не Россия, а Украина

Выступая на том же заседании, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя возразил, что Россия не блокирует возможность вывоза сельхозпродукции из Украины морским путемю По его словам, это делает Киев, заминировав акваторию Черного моря. Украинские власти "уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств-судовладельцев в решении вопроса безопасного выхода заблокированных судов в район сбора", уверяет Небензя.

Он также отметил, что мир уже давно страдает от продовольственного кризиса вследствие инфляционной спирали, вызванной ростом стоимости страхования, логистическими проблемами и спекуляциями на западных рынках. Санкции Запада в отношении России усугубляют продовольственную ситуацию в мире, добавил он.