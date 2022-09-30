США и Великобритания ввели санкции в отношении главы Центробанка РФ Набиуллиной

В пятницу, 30 сентября, США, Великобритания и Канада ввели новые санкции в отношении России в ответ на аннексию оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает “Новая газета. Европа” со ссылкой на сайты правительств упомянутых государств.

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США включили в санкционный список десятки физических и юридических лиц, в том числе главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину, родственников председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, главу Росгвардии Виктора Золотова, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и премьер-министра России Михаила Мишустина.

Также санкции наложены на весь состав Совета федерации, вице-премьера России Александра Новака и депутатов Госдумы РФ.

Великобритания также включила в санкционный список Набиуллину и запретила экспорт почти 700 товаров, которые очень важны для промышленного и технологического потенциала России.

В свою очередь, Канада внесла в санкционные списки 43 "представителя элиты" и членов их семей.