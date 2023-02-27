США: коронавирус все же мог случайно вырваться из лаборатории в Китае

Министерство энергетики США, контролирующее работу всех 17 ведущих биолабораторий страны, в том числе занимающихся передовыми биологическими технологиями, после кропотливого анализа пришло к выводу, что коронавирус "с низкой долей вероятности", но все же мог иметь именно лабораторное происхождение, то есть распространился в результате случайной утечки, скорее всего — в одной из лабораторий города Ухань.

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ФБР еще в 2021 году пришло к выводу (но со средней степенью вероятности), что вирус мог вырваться из одной из китайских лабораторий. Четыре других американских агентства, изучавших этот вопрос, склоняются к мнению, что вирус имел естественное происхождение и передался от животных к людям, а ЦРУ так пока и не решило, какую сторону занять в этом споре.

Стремительное распространение Covid-19 и последующих штаммов в начале 2020 года вызвало панику и хаос в системах здравоохранения по всему миру, привело к пандемии и связанным с ней жестким ограничительным мерам, застопорило передвижение людей по всему миру, нарушило торговые связи, сильно подорвало мировую экономику, вызвало ожесточенные политические споры, не стихающие до сих пор, и, что самое печальное, привело к гибели по меньшей мере 7 млн человек.

Вопрос о том, откуда взялся вирус, был политизирован с самого начала. Бывший президент США Дональд Трамп открыто называл его "китайским вирусом", и хотя администрация Байдена снизила накал страстей, попытки установить источник инфекции неизменно приводят к политической поляризации. Новые выводы министерства энергетики, как и следовало ожидать, вызвали немедленную и негативную реакцию Пекина, вновь обвинившего США в этой самой поляризации.

Китайский корень

Первые случаи заражения Covid-19 были зарегистрированы в Китае, в городе Ухань, и уже тогда многие указывали на Уханьский институт вирусологии как возможный центр распространения инфекции, поскольку именно там, в одной из лабораторий, коронавирус изучался на летучих мышах.

Согласно одной из теорий, коронавирус либо на самом деле возник в дикой природе, а в лаборатории его решили пристально изучить, либо китайские ученые сами его и вывели, а уже потом он вырвался на свободу. Сторонники конспирологических теорий даже утверждают, что вирус был распространен умышленно в рамках экспериментов с бактериологическим оружием, однако никаких сколько-нибудь внятных фактов, которые могли бы это подтвердить, пока не обнаружено.

Другая теория, у которой куда больше сторонников, указывает на естественное распространение вируса и называет источником теперь уже печально знаменитый рынок живности в Ухане, где продавалось все: от летучих мышей до енотов. Именно посетители этого рынка стали одними из первых, обратившихся в клиники с симптомами ковида.

Когда в товарищах согласья нет

Последние выводы министерства энергетики идут вразрез с выводами четырех разведслужб США, которые полагают, что начало пандемии положил вирус, появившийся в дикой природе и преодолевший межвидовой барьер, то есть передавшийся от животного человеку.

Сотрудники министерства также отказались предоставить новые разведданные или результаты анализов, подтолкнувшие их к выводу о лабораторном происхождении вируса. Даже ФБР, которое ранее тоже пришло к выводу о лабораторном источнике инфекции, судя по всему, сделало свое заключение иным путем.

ЦРУ, в свою очередь, и вовсе не спешит отдавать предпочтение какой-либо теории, и лишь в одном там убеждены наверняка: коронавирус не является частью китайской программы по разработке биологического оружия.

Как признался в воскресенье журналистам советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, в американском разведсообществе "существует целый спектр взглядов" по этому вопросу, однако администрация Байдена не перестает подталкивать разведчиков к тому, чтобы они докопались до истины.

Представитель министерства энергетики высказался в том же ключе, подчеркнув, что его департамент "продолжает поддерживать тщательную, кропотливую и объективную работу профессионалов из разведки, расследующих по приказу президента источники Covid-19".

Китайские власти неоднократно называли теорию о лабораторном происхождении коронавируса политически мотивированной и не имеющей научного обоснования ложью.

В марте 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тоже пришла к заключению, что лабораторное происхождение вируса было бы крайне маловероятным. Однако американцы тогда указали на то, что половина специалистов, писавших тот отчет, была назначена самими китайцами, и доклад был по сути продиктован ими, так что особого доверия не заслуживает.

К тому же американская разведка получила неопровержимые доказательства, что первые случаи коронавируса в Китае были зарегистрированы не позднее ноября 2019 года, когда сразу три исследователя из Уханьского института вирусологии, предположительно имевшие дело с коронавирусом, заболели в такой тяжелой форме, что вынуждены были обратиться в больницу.