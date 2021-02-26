США нанесли авиаудар в Сирии по приказу Байдена
Foto: AFP/Scanpix/LETA

США нанесли авиаудар в Сирии по зданию, связанному с проиранским ополчением, которое поддерживает Дамаск. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя министерства обороны. По его словам, приказ нанести ракетный удар отдал президент Джо Байден.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Собеседник издания отметил, что удар носил оборонительный характер и был ответом на три атаки на американских военных со стороны ополченцев, которые произошли в феврале, пишет РБК.

Военная операция была нацелена на предотвращения ударов по контингенту США в будущем и проводилась без участия партнеров Вашингтона по военной коалиции.

Как пишет Bloomberg, со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби, целью удара американцев стали объекты на пограничном контрольном пункте на востоке Сирии. Их использовали сразу несколько группировок боевиков.

"Атака дает недвусмысленный сигнал, что президент Байден будет действовать, чтобы защитить американский контингент и наших партнеров по коалиции", — отметил Кирби.

В феврале боевики нанесли несколько ударов по используемым военнослужащими США объектам. Под обстрелы попали объекты недалеко от международного аэропорта Эрбиль, где пострадало пятеро американцев. В субботу четыре ракеты упали на авиабазе Балад, где размещается обслуживающий американские истребители персонал. В понедельник две ракеты упали около посольства США в Багдаде.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

18

Source

Tags

Вашингтон Джо Байден Пентагон США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать