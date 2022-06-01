США направят Украине реактивные системы залпового огня

Американские РСЗО средней дальности помогут украинцам более точно поражать цели на поле боя, но они не смогут наносить удары за пределами Украины, заявил президент США Джо Байден.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вашингтон намерен предоставить Украине ограниченное количество "более современных ракетных систем" средней дальности, которые "позволят с большей точностью поражать ключевые цели на поле боя в Украине", заявил президент США Джо Байден в гостевой статье для газеты The New York Times, опубликованной в ночь на среду, 1 июня.

При этом, по словам Байдена, США не будут поощрять и не позволят Украине "наносить удары за пределами своих границ".

В тот же день высокопоставленный представитель Белого дома заявил на условиях анонимности, что США направят Украине передвижные ракетные установки М142 HIMARS (аббревиатура расшифровывается как "высокомобильная артиллерийская ракетная система". — Ред.), использующие высокоточные боеприпасы с дальностью стрельбы до 80 км. Теоретически они могут поражать цели на расстоянии в сотни километров, но боеприпасы для более дальней стрельбы поставляться в Украину не будут.

"Данные системы будут использоваться украинцами для отражения российских атак на территории Украины, но они не будут использоваться против России (на ее территории. — Ред.)", — подчеркнул чиновник. РСЗО станут частью нового транша военной помощи Украине на сумму в 700 млн долларов, включающего также вертолеты, противотанковые системы Javelin, тактические транспортные средства, запасные части и многое другое.

Ранее, 26 мая,министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки странами Запада оружия, способного достичь российской территории, стали бы "серьезным шагом к неприемлемой эскалации".

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Алексей Антонов выразил озабоченность возможностью поставок Украине дальнобойных РСЗО из США. "Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ, и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам", — написал Антонов в Telegram-канале диппредставительства РФ.