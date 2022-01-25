США, НАТО и Европа готовят совместный ответ на российскую угрозу. Москву беспокоит мобилизация контингента США

В понедельник главы США, ряда европейских государств и структур, а также руководство НАТО в ходе видео конференции обсудили совместный план действий в ответ на угрозу вторжения российских войск на Украину.

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Как отмечают в Белом доме, учитывая серьезность ситуации, встреча прошла на самом высоком уровне. В ней приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда и лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Борис Джонсон.

Британский премьер сообщил, что получает тревожные сообщения от разведки своей страны. По ее данным, у границ Украины находятся около 60 российских боевых спецгрупп, готовых к молниеносному захвату Киева.

Джонсон предостерег Россию от подобных шагов, которые, по его словам, обернутся насилием и кровопролитием.

По итогам встречи, пресс-служба Белого дома сообщила, что у США есть несколько военных сценариев на разные случаи развития дальнейших событий. Кроме того, Вашингтон считает приоритетом наращивание присутствия сил НАТО в странах Восточной Европы.

В США в повышенную боевую готовность приведены 8,5 тыс. военных, которые в любой момент могут быть переброшены в Европу.

По словам главы Пентагона Джона Кирби, это произойдет, как только поступит запрос со стороны НАТО, или, как выразился Кирби, "в ряде других ситуаций".

Идею мобилизации выдвинул министр обороны США Ллойд Остин. Решение о переброске войск должен будет одобрить Джо Байден.

Если до этого дойдет, все 8,5 тысяч военных окажутся в Европе в течение пяти дней, говорят в Пентагоне. Раньше на переброску отводилось 10 дней.

Песков: Кремль ждет от США ответа по гарантиям безопасности

Пока НАТО расширяет свое присутствие в Болгарии, Румынии и странах Балтии. В эти страны отправлены военные корабли и истребители.

Франция заявила о готовности отправить в Румынию сухопутные войска под командованием НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены тем, как США нагнетают напряженность. Он сообщил, что в Москве внимательно следят за ситуацией с мобилизацией американских военных и их возможной переброской в Европу.

Москва все еще ждет письменных ответов от НАТО и США на российские предложения по гарантиям безопасности, заявляют российские власти.

"Нужно получить тот самый пресловутый текст, мы надеемся, что получим его на этой неделе. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США", - сказал Песков во вторник (цитата по Газета.ru).

В Киеве с благодарностью принимают помощь европейских и американских партнеров, но считают их некоторые шаги чрезмерными. В частности, речь о решении Великобритании и США отозвать домой часть сотрудников своих дипмиссий на Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью Украинской службе Би-би-си заявил, что война с Россией идет давно и поводов для паники нет.

"Число российских войск не увеличивается в том виде, в котором сегодня это многие изображают. Есть ли у них там маневры - да, есть, но они были у них постоянно. Это их территория, они имеют право там мельтешить влево, вправо. Неприятно ли это для нас? Да, неприятно, но для нас это не новость. Если это на Западе для кого-то стало новостью, извините", - так оценил текущую ситуацию Данилов.