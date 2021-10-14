США не позвали Россию на конференцию по борьбе с хакерами-вымогателями
Foto: Vida Press

Россию не пригласили на организованную США международную конференцию по борьбе с хакерами-вымогателями. Об этом интернет-издание Daily Beast сообщило в среду, 13 октября, со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома.

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Решение американской стороны обусловлено "рядом причин", в том числе "различными ограничениями", считает представитель Белого дома. Однако Вашингтон и Москва установили отдельный канал коммуникаций по этому вопросу, указало агентство AFP.

В мероприятии, проходящем 13-14 октября, участвуют около 30 государств. Среди прочего они обсуждают сопротивление попыткам вымогательства и роль криптовалют в отмывании средств, получаемых киберпреступниками в качестве выкупа.

Кибератаки на SolarWinds и Colonial Pipeline

Одной из резонансных хакерских атак последних месяцев стало нападение киберпреступников на IT-компанию SolarWinds. По данным информагентства Bloomberg, в результате взлома ПО тогда пострадали не менее 200 организаций по всему миру. В их числе — министерства финансов и энергетики США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.

Ряд американских официальных лиц заявляли, что к этому причастна хакерская группа APT29, или Cozy Bear, которая предположительно работает на Службу внешней разведки РФ. Россия отрицает причастность к действиям киберпреступников. В апреле президент США Джозеф Байден объявил о введении санкций в отношении РФ в связи с хакерскими атаками и вмешательством в выборы.

А в мае оператор прокачки нефтепродуктов в США Colonial Pipeline на несколько дней приостанавливал транспортировку горючего по своим трубопроводам из-за кибератаки. В результате в нескольких штатах на восточном побережье возникли перебои с поставками топлива. Байден заявил, что хакеры, по всей вероятности, живут в России. Но российские власти не связаны с нападением, посчитал глава Белого дома.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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