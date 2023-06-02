"США — не ваш враг". Блинкен обратился к россиянам

Вашингтон с 2021 года прикладывал все усилия, чтобы "успокоить Россию" и никогда не стремился свергнуть ее правительство, потому что процветающая Россия — в интересах Америки и всего мира, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в мэрии в Хельсинки.

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Он обратился к россиянам и подчеркнул, что США не считает их врагами.

"США — не ваш враг, после мирного завершения Холодной войны у нас была надежда, что у РФ светлое будущее, свободное и открытое к интеграции со всем миром. Более 30 лет мы работали над стабильными взаимоотношениями с Москвой, потому что мы верили, что свободная и процветающая Россия — в интересах всего мира", — цитирует Блинкена ТАСС.

По его словам, в 2021 году США делали все, чтобы "успокоить Россию" и предотвратить эскалацию. "Мы предложили два пути: дипломатии и агрессии. В последнем случае мы пообещали три вещи: поддержать Украину, создать максимальные издержки для России, а также усилить НАТО. Одновременно мы скоординировали планы и стратегии по противодействию потенциальному вторжению России с партнерами в НАТО, G7, Евросоюзе и другими союзниками по всему миру", — объяснил он.