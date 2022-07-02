США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $820 млн

США объявили о новом пакете военной помощи Украине стоимостью $820 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны США.

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Как пишет портал "Новая газета. Европа", в пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, две зенитно-ракетные установки NASAMS, артиллерийские боеприпасы и радары.

Накануне президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине. Он сообщил, что в него войдут системы ПВО, артиллерия и боеприпасы, а также контрбатарейный радар, который позволит по траекториям снарядов устанавливать местонахождение батареи противника и определять ее как цель стрельбы.

В середине июня Байден объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи в размере одного миллиарда долларов. В новый пакет войдет дополнительная артиллерия, вооружения для береговой обороны, боеприпасы для артиллерии и современных ракетных систем.

В конце мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что 20 стран заявили о готовности передать вооружения в поддержку Украины в ходе второго заседания Контактной группы по Украине. Речь шла, в частности, о "критически необходимых артиллерийских боеприпасах, системе береговой обороны, танках и другой бронетехнике".