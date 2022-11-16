США: по предварительным данным, в Польше упала украинская ракета

По данным агентства Reuters, президент США заявил, что, по предварительным оценкам, упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими военными по российскому снаряду во время массированного обстрела 15 ноября. Ранее аналогичную оценку приводило Associated Press со ссылкой на трех анонимных собеседников в американских властях.

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Как пишет Reuters, Джо Байден проинформировал партнеров США по "Большой семерке" и НАТО о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

Ранее американский лидер публично озвучил схожую оценку. "Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России", — заявил американский лидер на саммите G20, который проходит в Индонезии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время сегодняшнего брифинга обратил внимание журналистов на "довольно сдержанную реакцию американцев, которая контрастировала с абсолютно истеричной реакцией польской стороны и ряда других стран". Заявления о причастности России к инциденту на польско-украинской границе Песков назвал "безосновательными". На вопрос, разговаривали ли ночью чиновники из России, США и НАТО по спецканалам, предназначенным для предотвращения ядерной эскалации, представитель Кремля ответил, что ему неизвестно о каких-либо звонках.

Минобороны РФ еще накануне отрицало свою причастность к произошедшему, назвав сообщения СМИ "намеренной провокацией". Сегодня военное ведомство выпустило новый пресс-релиз, в котором уточнило, что во вторник удары наносили по целям не ближе 35 км к границе между Украиной и Польшей. При этом минобороны отрицает обстрел Киева, о котором сообщали как украинские власти, так и находившиеся в украинской столице журналисты Reuters и других СМИ.

15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в селе Пшеводув на границе с Украиной, погибли два человека. Власти страны, руководство НАТО, а также мировые лидеры на саммите G20 провели экстренные консультации в связи с произошедшим. Президент Владимир Зеленский возложил ответственность за случившееся на Россию, обстреливавшую вчера инфраструктуру по всей территории Украины.

В ночь на 16 ноября президент Польша Анджей Дуда заявил, что у властей "нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету". При этом глава государства уточнил, что "вероятнее всего, это была ракета российского производства", но призвал дождаться завершения расследования. МИД страны вызвал посла РФ, в пресс-релизе ведомства причиной такого решения названо падение "ракеты российского производства", в результате чего погибло два гражданина Польши.