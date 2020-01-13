США потребовали от Китая отказаться от поставок нефти из Ирана

США хотят добиться от китайских властей полного отказа от поставок иранской нефти в КНР. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина.

Он заявил, что порядка 70% своей нефти Иран ввозит в Китай.

По словам главы ведомства, полученные Тегераном средства идут на финансирование террористических группировок на Ближнем Востоке.

Однако Мнучин подчеркнул, что из-за санкций США, доходы Ирана от продажи нефтепродуктов уменьшились на 95%.

По заверению министра, сейчас Вашингтон и Пекин ведут переговоры о полном прекращении поставок нефти из Ирана в КНР.

Глава американского финансового ведомства отметил, что власти Китая "отрезали все государственные компании" от приобретения нефти.

"Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы убедиться, что они прекратили все дополнительные нефтяные операции", — сказал Мнучин.