США предлагают помощь Азербайджану и Армении в урегулировании конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил отдельно с президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном "историческую возможность достижения мира в регионе".

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил "историческую возможность достижения мира в регионе" в отдельных телефонных беседах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается в понедельник, 25 июля, на сайте Госдепартамента США.

В двух почти идентичных сообщениях отмечается, что Блинкен приветствовал недавнюю встречу глав МИД Азербайджана и Армении, состоявшуюся в Тбилиси, призвал стороны к продолжению диалога и предложил помощь США в "содействии региональным транспортным и коммуникационным связям".

Кроме того, госсекретарь заверил в американской поддержке "продуктивных переговоров" между Баку и Ереваном при посредничестве ЕС. Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ по поиску путей мирного урегулирования Карабахского конфликта с 1994 года, США готовы "помочь Армении и Азербайджану найти долгосрочный всеобъемлющий мир", подчеркивается в сообщении.

Война за Нагорный Карабах

Конфликт между Ереваном и Баку обострился летом 2020 года. Затем с 27 сентября по 9 ноября Армения и Азербайджан вели войну за Нагорный Карабах — регион, населенный преимущественно армянами. В результате войны, приведшей к гибели 6,5 тысячи человек, Азербайджан вернул значительную часть Карабаха под свой контроль.

При посредничестве России Армения и Азербайджан заключили соглашение о перемирии, на линию разграничения введены российские миротворцы, но напряженность в регионе сохраняется.

Непризнанная республика

Сразу после распада СССР в 1991 году НКР в одностороннем порядке провозгласила независимость от Азербайджана, но ни одна страна не признала ее. В разразившейся после этого войне в 1992-1994 годах с обеих сторон погибло до 25-30 тысяч человек и около 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, был начат в 1992 году и продолжается с тех пор под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.