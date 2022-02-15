США предложили Украине кредитные гарантии на 1 млрд долларов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной США предложили Украине кредитные гарантии на сумму до 1 млрд долларов. "Администрация США предлагает Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до $1 млрд для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ)", — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое обнародовано на сайте Госдепартамента.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В документе отмечается, что "это предложение в сочетании с прочным партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами, "большой семеркой" (G7) и иными сторонами, предоставляющими помощь на двусторонней основе, укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание ее народа на фоне дестабилизирующих действий России".

Многомиллиардная финансовая помощь

США уже трижды предоставляли Украине подобные кредитные гарантии. Так, с 2014 года Госдепартамент выделил на помощь развитию Украине более 2 млрд долларов, указано в заявлении. В свою очередь страны G7 вместе с МВФ и другими финансовыми институтами с 2014 года предоставили Украине помощь и кредиты на десятки миллиардов долларов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Киев 14 февраля также пообещал в знак солидарности выделить Украине помощь на сотни миллионов евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист
Пробуди в себе чемпиона! Участвуй в фотоконкурсе и выигрывай
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Пандемия как педаль газа
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ