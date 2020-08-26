США расширили санкции против России из-за химического оружия

В американский санкционный список попали пять российских научно-исследовательских институтов. Их подозревают в работе над химическим и биологическим оружием, сообщает РИА "Новости".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Санкции введут против 33-его центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны, 48-ых центральных НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде, 48-ого научно-исследовательского института в Екатеринбурге и государственного НИИ органической химии и технологии.

Как отмечает РИА "Новости", НИИ Минобороны принимал участие в разработке вакцины от коронавируса. При этом 26 августа вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что российскую вакцину от коронавируса захотели купить 27 стран, среди них Беларусь, Азербайджан, Венесуэла, Бразилия и Казахстан.

Ранее Госдепартамент США призвал расследовать отравление российского оппозиционера Алексея Навального. "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены предварительным заключением германских медицинских экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Если эта информация подтвердится, то США поддержат призывы ЕС к тщательному расследованию и будут готовы оказать помощь в его проведении", — говорится в распространенном Госдепом заявлении главы ведомства Майкла Помпео.



