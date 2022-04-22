США разработали беспилотник специально для нужд Украины

Соединенные Штаты, по данным Пентагона, разработали новый тип дронов, который отвечает требованиям украинской армии и будет еще усовершенствован. "В беседах с представителями Украины об их требованиях мы пришли к мнению, что эта специальная система очень хорошо соответствует их нуждам, особенно на востоке Украины", — заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби в четверг, 21 апреля.

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Разработка системы беспилотных летательных аппаратов под названием Phoenix Ghost началась еще до военного вторжения России в Украину. Теперь эту систему, по словам Кирби, планируется доработать, с тем чтобы она еще лучше удовлетворяла потребности украинских военных.

Представитель Пентагона отметил, что для управления беспилотниками требуется минимальная подготовка. Новые дроны имеют сходство с беспилотниками-камикадзе Switchblade, которые США уже предоставили Украине, хотя и отличаются от них, сказал Кирби. В чем именно заключается разница, он не уточнил.

Новый пакет помощи

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине еще на 800 млн долларов. Новые поставки будут включать в себя тяжелое вооружение, десятки гаубиц, тактические дроны и 144 тысячи боеприпасов, сообщил Байден. Таким образом, объем военной помощи Украине со стороны США достигнет 3,2 млрд долларов. Прошлый пакет на ту же сумму включал в себя артиллерийские системы снаряды, бронетранспортеры и вертолеты. В рамках новых поставок США передадут Украине в том числе 72 гаубицы и 121 тактический дрон Phoenix Ghost, сообщил Пентагон.