США с помощью виз пытаются лишить Путина ведущих ученых

Администрация президента США Джо Байдена намерена лишить президента России Владимира Путина высококвалифицированных российских специалистов и с этой целью планируют ослабить правила выдачи рабочих виз в США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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По сведениям агентства, Белый дом уже включил в последний дополнительный запрос к Конгрессу предложение об отмене правила, согласно которому российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы в США, должны иметь действующего работодателя.

Это будет распространяться на российских граждан, которые получили степень магистра или доктора в области науки, технологии, инженерии или математики в США или за границей.

Переманивание российских специалистов

В частности, администрация Байдена намерена облегчить переезд в США россиянам, имеющим опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, передовыми вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей и другими специализированными научными областями.

Представитель Совета национальной безопасности США подтвердил, что "эти усилия направлены на то, чтобы ослабить высокотехнологичные ресурсы президента Путина в ближайшей перспективе и подорвать инновационную базу России в долгосрочной перспективе, а также принести пользу экономике и национальной безопасности США".

Согласно планам, данная программа будет действовать в течение четырех лет.

Российские специалисты покидают страну

Российские специалисты начали покидать страну после российского вторжения в Украину 24 февраля. Экономист университета Чикаго Константин Сонин 7 марта сообщил, что за предшествовавшие 10 дней Россию покинули более 200 тысяч человек. Он отметил, что страна не знала такого "трагического исхода" на протяжении целого века.

По оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций, в апреле Россию могут попытаться покинуть от 70 до 100 тысяч специалистов в сфере информатики. В Белом доме отмечают, что из России бежит значительное число высококвалифицированных специалистов из-за ограниченных финансовых возможностей на фоне западных санкций, введенных против России из-за войны в Украине.