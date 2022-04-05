США сообщили о новых успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

ВВС США провели испытания гиперзвуковой ракеты HAWC, по данным CNN, еще в середине марта. Однако об этом не сообщалось до сих пор, чтобы не усиливать напряженность в отношениях с Россией, передает телеканал.

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Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США и ВВС страны провели испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, концепция гиперзвукового воздушно-реактивного оружия). В сообщении DARPA, опубликованном во вторник, 5 апреля, не указывается точная дата летных испытаний, говорится лишь, что они состоялись "недавно".

Между тем телеканал CNN передает со ссылкой на высокопоставленного собеседника из Пентагона, что испытания прошли еще в середине марта, то есть спустя несколько дней после применения Россией гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в ходе войны в Украине. Однако, по сведениям CNN, эта информация не распространялась, чтобы избежать напряжения в отношениях с Россией.

DARPA: Ракета пролетела почти 500 км

По данным DARPA, скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука и поддерживалась "в течение длительного времени". Аппарат поднялся на высоту более 65 000 футов (примерно 20 километров) и пролетел свыше 300 морских миль (около 482 километров).

Первый запуск гиперзвуковой ракеты HAWC США осуществили в сентябре 2021 года. До этого проводились испытания гиперзвукового оружия других типов.