США сообщили о всплывшей у Аляски российской подводной лодке

Российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщило в своем Twitter Северное командование вооруженных сил США. Как отмечается в сообщении, лодка находится в международных водах за пределами территориальных вод США.

The HQ of @NORADCommand and @USNorthernCmd are closely monitoring the Russian submarine that surfaced near Alaska today. We closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels, in our area of responsibility.