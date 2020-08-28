США сообщили о всплывшей у Аляски российской подводной лодке

Российская субмарина находится в международных водах за пределами территориального моря США. С какими-либо просьбами о помощи ее экипаж не обращался.
Российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщило в своем Twitter Северное командование вооруженных сил США. Как отмечается в сообщении, лодка находится в международных водах за пределами территориальных вод США.
The HQ of @NORADCommand and @USNorthernCmd are closely monitoring the Russian submarine that surfaced near Alaska today. We closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels, in our area of responsibility.— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 27, 2020
С какими-либо просьбами о помощи российские моряки не обращались, но военно-морские и военно-воздушные силы США, отслеживающие иностранную активность в зоне своей ответственности, готовы помочь в случае необходимости.
По данным радиостанции "Эхо Москвы”, Минобороны РФ о каких-либо происшествиях со своими подводными лодками у американского побережья не сообщало.