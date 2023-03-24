США ударили по целям в Сирии. Это ответ на смерть американца, убитого иранским дроном, говорит Пентагон

Военные США заявили, что нанесли несколько высокоточных авиаударов по военной базе на востоке Сирии, которую использует группировка, связанная с Ираном. Это произошло после того, как один американский контрактник погиб, а еще один и несколько военных регулярной армии США получили ранения в результате налета дрона на базу коалиционных сил на северо-востоке Сирии в четверг.

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Хотя базы американцев в Сирии подвергались нападениям беспилотников и раньше, сообщения о погибших в результате этих атак очень редки.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по данным разведывательного сообщества, ударивший по американцам беспилотник был иранским. Он не уточнил, идет ли речь о том, что дрон был лишь произведен в Иране, либо нападение было организовано при непосредственном участии этой страны.

Остин добавил, что воздушные удары со стороны США стали реакцией на этот и другие недавние инциденты.

"Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнее нападение, а также серию недавних атак на коалиционные силы в Сирии, совершенных силами, связанными с иранским Корпусом стражи исламской революции (КСИР)", — подчеркнул Остин в заявлении, опубликованным в ночь на пятницу, добавив, что целью этих ударов была защита американских солдат.

Одновременно в соцсетях появились сообщения о взрывах в провинции Дайр-эз-Заур, расположенной на северо-востоке Сирии около границы с Ираком.

По данным базирующейся в Великобритании организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", в результате авиаударов США погибли в общей сложности одиннадцать представителей группировок, связанных с КСИР, которые базируются в провинции Дайр-эз-Заур.

США разместили войска на северо-востоке Сирии в 2015 году в составе коалиции для борьбы с группировкой "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России и других странах мира).

Сейчас на военных базах в Сирии находятся около 900 солдат регулярной армии США и несколько сотен контрактников.

Западные аналитики отмечают, что в последние годы Иран расширил свое военное присутствие в Сирии — речь идет о районах, контролируемых правительством президента Башара Асада. Под командованием Ирана воюют тысячи бойцов из военизированных формирований, показывают данные разведок.

Правительство Асада не признает, что иранские силы действуют от его имени в гражданской войне в Сирии, однако подтверждает, что в стране есть военные советники из Ирана.