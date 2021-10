США вернулись в Совет ООН по правам человека

Генассамблея ООН в четверг, 14 октября, проголосовала за возвращение США в Совет ООН по правам человека. Для этого было необходимо простое большинство голосов. США оказались в числе 18 стран, избранных в этот орган. В него, в частности, вошли такие страны, как Литва, Люксембург, Индия, Аргентина, а также Казахстан, Катар, ОАЭ и Эритрея.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты намерены попасть в состав членов Совета по правам человека ООН на срок с 2022 по 2024 год. "Мы смиренно просим все страны-члены ООН о поддержке нашего стремления к возвращению" в Совет, заявил Блинкен 24 февраля.

В то же время он отметил, что новая администрация США частично разделяет критику в адрес Совета, которую высказывало предыдущее правительство под руководством президента Дональда Трампа. В частности, по словам Блинкена, речь идет о предвзятом отношении Совета к Израилю. В то же время США намерены убедиться, что страны-члены Совета соответствуют "высоким стандартам" в области прав человека.

The @UN🇺🇳 General Assembly elected 18 members of the #HumanRights Council https://t.co/Eun8lCLGDL

Argentina🇦🇷

Benin🇧🇯

Cameroon🇨🇲

Eritrea🇪🇷

Finland🇫🇮

Gambia🇬🇲

Honduras🇭🇳

India🇮🇳

Kazakhstan🇰🇿

Lithuania🇱🇹

Luxembourg🇱🇺

Malaysia🇲🇾

Montenegro🇲🇪

Paraguay🇵🇾

Qatar🇶🇦

Somalia🇸🇴

UAE🇦🇪

USA🇺🇸 pic.twitter.com/jVV1X38xka