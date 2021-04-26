США включат в российский список "недружественных" стран
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В список "недружественных стран", который составляет Россия, включат США, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1", ее цитирует ТАСС.

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"Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента [РФ Владимира Путина], который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий <…> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", — сказала Захарова, пишет портал телеканала "Дождь".

Она добавила, что список сейчас формируется и будет опубликован после соответствующего распоряжения правительства.

Захарова также заявила, что указ президента о "недружественных действиях" других стран — исключительно ответная мера на эти действия, а российская внешняя политика всегда носила исключительно миролюбивый характер. "Это не агрессивные действия нашей страны, это ответ, это защита нашей страны от враждебных недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя, тех, кто по-разному: через политику сдерживания, через попытки изоляции, так или иначе пытаются остановить наше развитие", — сказала представитель МИД.

23 апреля Владимир Путин подписал указ, ограничивающий, вплоть до полного запрета, "недружественным иностранным государствам" возможность нанимать людей, находящихся в России, в свои дипмиссии. Это произошло после того, как Чехия решила выслать больше 60 российских дипломатов в связи с подозрениями в причастности российских силовиков к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице.

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