США: военное сотрудничество России и Ирана становится глобальной угрозой

Отношения России и Ирана превратились в полноценное оборонное партнерство, утверждают в администрации США. По информации Белого дома, две страны рассматривают возможность совместного производства боевых беспилотников.

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Об этом рассказал официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, Москва и Тегеран оказывают друг другу беспрецедентную военную поддержку.

В августе разведка США сообщила, что Тегеран начал поставлять Москве беспилотники-камикадзе для поражения целей в Украине.

Поначалу стороны категорически отрицали эту информацию, но вскоре украинские территории и объекты начали подвергаться атакам иранских БПЛА "Шахед-31" и "Шахед-36".

Правда, в Израиле, например, полагают, что тесное российско-иранское военное сотрудничество началось значительно раньше.

В частности, многие израильские политики убеждены, что свою ядерную программу Иран разрабатывает с помощью российских технологий и специалистов.

"Военный покровитель России"

Сейчас речь идет о совместном производстве беспилотников-камикадзе, что, по словам Джона Кирби, нанесет значительный ущерб Украине, соседям Ирана по региону и всему международному сообществу.

Накануне стало известно, что в отношении ряда россиян, имеющих отношение к сделке с Ираном, США вводят дополнительные санкции.

По словам Кирби, в обмен на "Шахеды" Россия готова предоставить Ирану передовые военные компоненты, включая вертолеты и системы противовоздушной обороны.

"Россия стремится сотрудничать с Ираном в таких областях, как разработка оружия и обучение [его использованию]. Иран стал главным военным покровителем России", - заявил Кирби.

Он подчеркнул, что тысячи украинцев гибнут, а миллионы лишены электричества и тепла - в том числе и в результате действий Ирана.

Международная реакция

Позицию США поддержал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Он заявил, что Иран стал одним из главных военных партнеров России и что сближение Тегерана с Москвой угрожает глобальной безопасности.

В результате "грязных сделок" с Тегераном Россия получила сотни беспилотников, напоминает Клеверли.

"Взамен Россия предлагает иранскому режиму военно-техническую поддержку, что увеличит риск, который Тегеран представляет для наших партнеров на Ближнем Востоке и всей международной безопасности", - добавил глава Форин-офиса.

По словам Клеверли, Великобритания разделяет опасения Вашингтона о том, что в ближайшие месяцы иранская поддержка российских войск лишь усилится, так как Москва испытывает нехватку оружия и баллистических ракет.

Накануне британская разведка предупредила, что, судя по всему, недавно Россия получила очередную партию иранских дронов, так что после небольшого перерыва можно ожидать очередную волну атак на Украину с помощью БПЛА.

В субботу о введении новых санкций также объявила Австралия. Они касаются 22 граждан Ирана, одного иранского предприятия и двух организаций, связанных с военными контрактами с Россией и подавлением антиправительственных протестов.

"Поставка беспилотников в Россию свидетельствует о роли Ирана в дестабилизации глобальной безопасности. Этот санкционный список демонстрирует, что те, кто оказывает материальную поддержку России, столкнутся с последствиями", - так прокомментировала часть санкций, касающихся связей Москвы и Тегерана, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.