США впервые передадут Украине конфискованные активы российского олигарха
Foto: Pixabay

Конфискованные в США активы российского олигарха Константина Малофеева, включенного в американский санкционный список, будут переданы Украине. Об этом объявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время встречи с украинским генпрокурором Андреем Костиным, передает CNN.

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"Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине, - приводит телеканал слова Гарланда. - С моей санкции сегодня конфискованные средства будут переведены в Государственный департамент для поддержки народа Украины. Российские военные преступники не найдут убежища в США".

Согласно информации CNN, речь идет об активах на сумму 5,4 млн долларов. Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке разрешил прокуратуре конфисковать эти средства Малофеева на счете в денверском Sunflower Bank, которые, по утверждению ведомства, он пытался перевести своему деловому партнеру в нарушение санкций, введенных против него в 2014 году. Бизнесмен не оспорил требование о конфискации.

Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев считается одним из прямых виновников войны в Украине как важный источник финансирования сепаратистов в Крыму и Донбассе начиная с 2014 года.

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