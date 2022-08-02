США вслед за Британией и ЕС ввели санкции против Кабаевой из-за ее отношений с Путиным

Минфин США внес в санкционный список SDN 13 граждан России, в том числе бывшую гимнастку, а ныне главу совета директоров "Национальной медиагруппы" Алину Кабаеву, которую связывают с Владимиром Путиным, и шесть миллиардеров, а также более 30 юридических лиц.

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Против Кабаевой

"Кабаева имеет близкие отношения с Путиным и в настоящее время является главой "Национальной медиагруппы", прокремлевской империи теле-, радио- и печатных организаций", — говорится в пресс-релизе управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

Кроме того, Кабаева — бывший депутат Госдумы. "Она также попала под санкции ЕС и Великобритании", — напомнили в OFAC.

Первой санкции против Кабаевой действительно ввела Британия — еще 13 мая. "Утверждается, что у нее близкие личные отношения с Путиным", — говорилось тогда в пресс-релизе МИД Британии.

3 июня Кабаева оказалась и в санкционном списке ЕС. В обосновании введения санкционных мер против олимпийской чемпионки также было сказано, что она "тесно связана" с президентом России, а значит — "несет ответственность за поддержку действий и политики, которые подрывают суверенитет Украины".

Кабаева с 2014 года возглавляет совет директоров "Национальной медиагруппы" (НМГ, владеет несколькими телеканалами и другими СМИ, в том числе долей в "Первом канале"). В прошлом году журналисты обращали внимание, что ее фамилия исчезла с сайта НМГ.

Отношения Кабаевой с Путиным долгое время были табуированной темой не только в российских, но и западных СМИ.

В конце апреля газета Wall Street Journal писала, что в США подготовили санкции против Кабаевой, но "в последнюю минуту" решили их не вводить, "чтобы не разозлить" Путина.

Еще 6 апреля минфин США ввел санкции против Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой — их СМИ называют дочерями российского президента от официального брака. Путин никогда не подтверждал родство с ними — хотя и не отрицал его. Он никогда не любил отвечать на вопросы о своей личной жизни.