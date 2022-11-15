США ввели санкции против частных лиц и компаний по всему миру, причастных к поддержке армии РФ
Foto: Pexels.com, Ketut Subiyanto

Соединенные Штаты объявили о введении санкций в отношении лиц и компаний по всему миру, которые, как предполагается, причастны к поддержке российских вооруженных сил, ведущих войну против Украины. В понедельник, 14 ноября, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США совместно с Госдепартаментом наложило новые штрафные меры на "транснациональную сеть закупок технологий для поддержки российского военно-промышленного комплекса".

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Кроме того, OFAC определила глобальную сеть финансовых посредников, помощников и других лиц, имеющих отношение к двум близким Кремлю элитам, представители которых "связали свою судьбу с Западом", указывается в заявлении Министерства финансов США.

В черный список внесены 14 человек и 28 организаций


В результате в новый санкционный список, опубликованный на сайте Минфина США, попали 14 человек, 28 организаций и восемь воздушных судов. В их числе — родственники российского олигарха и члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, российский бизнесмен и инвестор Мурат Алиев, а также связанные с ним компании.

"Соединенные Штаты продолжат разоблачать и разрушать цепочки военных поставок Кремля и лишать Россию оборудования и технологий, необходимых ей для ведения противозаконной войны против Украины", — заявила министр финансов Джанет Йеллен. По ее словам, очередное расширение санкций США демонстрирует непоколебимую приверженность Вашингтона преследованию людей во всем мире, помогающих развязавшему войну российскому президенту Владимиру Путину, а также коррумпированных элит, которые финансируют его режим.

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