США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова

Госдепартамент США в понедельник, 20 июля, объявил о введении санкций против главы Чечни Рамзана Кадырова, а также его жены Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Карины Кадыровых в связи с многочисленными нарушениями прав человека в Чечне, участившимися на фоне пандемии коронавируса.

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"У Госдепа имеется подробная достоверная информация о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные нарушения прав человека, включая пытки и внесудебные казни, совершавшиеся на протяжении более десяти лет", — указано в прессс-релизе, распространенном Госдепом.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Кадыров пользуется пандемией коронавируса для оправдания дальнейших нарушений прав человека в Чечне, говорится в документе. США призвали своих союзников ввести аналогичные санкции против главы Чечни.

Ранее в отношении Рамзана Кадырова Вашингтоном уже были введены экономические санкции, подразумевающие, в том числе, заморозку его активов в США. Новые ограничения связаны с запретом на въезд в США для него самого и его семьи.

Реакция Размана Кадырова на санкции США

Реагируя на заявление госсекретаря США Майка Помпео о введении санкций, Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фото, на котором он стоит на фоне стеллажей с оружием и держит в руках два автомата. Подпись под снимком гласит: "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" Далее следуют два смайлика.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что России будет непросто сформулировать зеркальный ответ на этот недружественный шаг Соединенных Штатов. "Но что-нибудь придумаем", — пообещала она.