США ввели санкции против пяти российских НИИ. Москва выразила недоумение

Министерство торговли США ввело санкции в отношении пяти российских НИИ, которые, по утверждению ведомства, связаны с разработкой химического и биологического оружия.

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Ограничительные меры ввели против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, 48-го Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также подведомственного минпромторгу государственного НИИ органической химии и технологии.

Как утверждается в документе, выпущенном минторгом США, санкции вводятся в связи "с российской программой химических и биологических вооружений" и причастностью НИИ к военным ведомствам.

48-й ЦНИИ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи минздрава участвовал в разработке вакцины от коронавируса. В задачи этого НИИ входит разработка медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций.

В филиале НИИ органической химии и технологии в городе Шиханы Саратовской области, по сообщениям СМИ, разрабатывалось отравляющее вещество "Новичок".

Всего в новый санкционный список США попали более 60 организаций из 13 стран.

Внесение этих организаций в санкционные списки означает ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров физлицам и организациям.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва хотела бы получить разъяснения в связи с введенными ограничениями. "Конечно, мы обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", — заявил Антонов журналистам.

Организация по запрещению химического оружия, созданная на базе ООН, в 2017 году подтвердила полное выполнение Россией положений Конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия, пояснил Антонов.