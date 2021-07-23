США вводят новые санкции против кубинских силовиков

Министерство финансов США в четверг, 22 июля, внесло в санкционный список министра Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Мьеры и специальное подразделение МВД, которое, по данным американцев, принимало участие в жестком подавлении антиправительственных выступлений. Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что это "только начало", и США продолжат привлекать к ответственности тех, кто виновен в "угнетении кубинского народа".

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В качестве помощи кубинскому народу США даже рассматривают возможность нахождения способа предоставить кубинцам свободный выход в интернет — в данное время интернет на острове ограничен. Кроме того, США могут облегчить возможность перевода денег на Кубу для граждан США.

Кубинцы протестуют из-за экономических проблем и несвободы

11 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи людей, протестуя против экономических проблем и отсутствия свобод. Одной из причин протестов стала нехватка лекарственных средств и продовольствия. Экономические трудности Кубы связаны как с санкциями США против Гаваны, так и с пандемией коронавирусной инфекции, ударившей по туризму — одной из главных статей дохода экономики страны. Власти Кубы обвиняют Соединенные Штаты в попытке спровоцировать волнения. По данным активистов, на Кубе в ходе протестов задержаны не менее 5 тысяч человек.