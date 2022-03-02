США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Власти США закрывают воздушное пространство страны для российских самолетов из-за военной операции в Украине. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", передает ТАСС.

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"Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских перелетов", — сказал Байден в обращении к Конгрессу, которое транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента США.

Запрет на полеты российских самолетов в воздушном пространстве США вступит в силу к концу среды, говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства транспорта США.

Как отмечается в пресс-релизе, запрет будет касаться всех воздушных судов, включая пассажирские и грузовые рейсы, а также регулярные и чартерные рейсы, что, по сути, означает закрытие воздушного пространства США для всех коммерческих авиаперевозчиков и других гражданских воздушных судов России.

Ранее полеты российских самолетов были запрещены в воздушном пространстве стран Евросоюза и Канады. Россия приняла зеркальные ответные меры.