США заявили, что Россия испытала ракету против спутников и могла экспериментировать с ядерным оружием

США сообщили, что Россия 15 апреля испытала ракету против спутников и могла экспериментировать с ядерным оружием. С таким заявлением выступило космическое командование ВВС США, сообщает "Медуза".

Ракета, которая, по утверждению США, была испытана Россией, способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Как отмечает источник, испытания прошли после маневров космических спутников "Космос 2542" и "Космос 2543", которые, по данным американской стороны, преследовали американский спутник.

Одновременно с этим Госдепартамент США сообщил в своем докладе за 2019 год, что Россия могла проводить эксперименты с ядерным оружием. В докладе отмечается, что эксперименты могли проходить в тайне от Вашингтона. Возможное количество экспериментов и время, когда они могли проводиться, Госдеп не назвал.

В августе 2019 года США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытали крылатую ракету дальностью более 500 км. Ракета была запущена с острова Сан-Николас в Калифорнии и, как сообщили в Пентагоне, успешно поразила цель.

После запуска президент России Владимир Путин поручил подготовить "симметричный ответ" на испытания ракеты в США.