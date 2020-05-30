США заявили о перехвате груза из России с ливийскими динарами на миллиард долларов

Правительство Мальты перехватило более $1 млрд "контрафактной" (counterfeit) ливийской валюты, которая была напечатана Гознаком, говорится на сайте Госдепартамента.

Перехват партии ливийских динаров был осуществлен 26 мая, говорится в сообщении. В пересчете на американскую валюту мальтийские власти изъяли $1,1 млрд, пишет РБК.

Заказ на печать контрафактных денег поступил от "нелегальной параллельной организации", непосредственно деньги напечатал Гознак, сообщили в Госдепартаменте. "Центральный банк Ливии, основной офис которого находится в Триполи, — единственный легитимный центральный банк Ливии", — отмечается в сообщении Госдепа.

Также в Госдепартаменте отметили, что "приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии". В Вашингтоне подтвердили решимость сотрудничать с ООН и зарубежными партнерами для пресечения деятельности, которая "подрывает суверенитет и стабильность" Ливии.

"Этот инцидент вновь подчеркивает необходимость для России прекратить ее дестабилизирующие действия в Ливии", — заявили в Госдепартаменте.