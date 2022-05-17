США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Военно-воздушные силы США в понедельник, 16 мая, сообщили об успешном проведении испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress 14 мая выпустил ракету у южного побережья штата Калифорния, говорится в сообщении ВВС США.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"После отделения от самолета блок ARRW воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука", — отмечается в документе.

Чиновники США обвиняют РФ в применении гиперзвукового оружия в Украине


США — не единственная страна, занимающаяся разработкой гиперзвукового оружия, скорость и маневренность которого затрудняют его отслеживание и перехват, пишет агентство Reuters.

Американские военные чиновники заявляли об использовании Россией гиперзвуковых ракет в ходе боевых действий на территории Украины, а также проведении испытаний гиперзвукового оружия Китаем. Министерство иностранных дел КНР в октябре опровергло сообщения о подобных испытаниях.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Делать больше, умнее и экономить: как офису стать зеленым
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
А вдруг именно ты #смарт-покупатель? Узнай, кто победил в розыгрыше
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?