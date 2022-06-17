Статус кандидата на вступление в ЕС для Украины: на каких условиях

Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами на вступление в ЕС, но при этом предложила условия, которые Киеву и Кишиневу надо выполнить. О чем именно идет речь?

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Украина оказалась в шаге от получения статуса кандидата на вступление в ЕС. В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия (ЕК) утвердила заключения по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на вступление в Евросоюз. Их на пресс-конференции в Брюсселе представили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи.

Как и ожидалось, заключения ЕК оказались неодинаковым для трех стран: Украине и Молдове рекомендовали дать и статус кандидата, и европейскую перспективу. А вот в отношении Грузии пока предлагают признать только европейскую перспективу. Теперь решение по этому вопросу будут принимать лидеры стран ЕС на заседании Европейского Совета 23-24 июня.

В чем разница между заключениями ЕК по Украине, Молдове и Грузии

"Украина является европейским государством, предоставившим достаточные доказательства соблюдения им ценностей, на которых основан Евросоюз. Поэтому Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС, предоставить Украине перспективу стать членом ЕС", — отмечается в заключении. По Молдове и Грузии формулировки отличаются, а именно — каждая из них является "европейским государством, преданным уважению и продвижению ценностей, на которых основан Евросоюз".

В Еврокомиссии указывают на достижения Украины на пути в ЕС

"Мы все знаем, что украинцы готовы умирать за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили вместе с нами в европейской мечте", — отметила фон дер Ляйен. В своем выступлении она много внимания уделила достижениям Украины на пути в ЕС. Отдельно она похвалила реформы децентрализации и цифровизации, а также указала на то, что избирательная система доказала, что она честная и свободная.

"Стабильность украинских (государственных. — Ред.) институций была в полной мере продемонстрирована с начала российского вторжения, потому что власти продолжили работать на всех уровнях. В общем, по политическим критериям Украина хорошо продвинулась в достижении стабильности институций, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека, а также уважение и защиту меньшинств", — отмечается в заключении.

Еврокомиссия отметила и общую макроэкономическую стабильность. При этом способность Украины выдерживать конкурентное давление в ЕС — а это один из критериев членства — будет зависеть от послевоенного восстановления и инвестиций. Также в ЕК указали на то, что Киев имплементировал "беспрецедентную" часть европейского законодательства, хотя в некоторых секторах успехи больше, чем в других.

Семь реформ, которых Еврокомиссия ожидает от Украины

Однако далеко не все идеально в прогрессе Киева на пути в Евросоюз. "Мы, конечно же, знаем, что необходимо проводить дальнейшую работу", — отметила фон дер Ляйен. И Еврокомиссия сформулировала семь заданий, которые Киеву надо выполнить.

Первые два касаются судебной реформы, в частности, процедуры отбора судей Конституционного суда. Еще два — в разделе борьбы с коррупцией. Речь идет, например, о завершении назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро, а также о вынесении обвинений и приговоров коррупционерам, прежде всего, среди высокопоставленных лиц.

Пятое и шестое задания связаны с деолигархизацией. А именно, Киеву надо внедрить антиолигархический закон, но в соответствии с мнением Венецианской комиссии. Также от Украины ожидают принятия нового закона о медиа, который бы соответствовал нормам ЕС.

Седьмое условие — внедрить рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся национальных меньшинств. Речь идет о законе об образовании от 2017 года.

Движение к членству в ЕС — в руках Украины

Эти реформы в заключении ЕК названы "шагами". Но в действительности они являются условиями предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Отличие в том, что выполнить их надо будет не до, а после его получения. Это становится понятным, если вчитаться в формулировку: "Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата, исходя из понимания, что следующие шаги будут предприняты". После этого и перечислены семь условий. Прогресс в выполнении будет отслеживать ЕК, до конца 2022 года она должна представить детальную оценку этого. Для Молдовы определили девять шагов. К концу года Еврокомиссия сделает анализтакже и по ней, и по Грузии.

Что на практике означает существование условий? Источник DW в структурах ЕС отвечает, что "гипотетически" Европейский Совет может и забрать статус кандидата, хотя такого пока и не было.

Важно, что в своих рекомендациях ЕК не упомянула следующий этап на пути к членству — старт переговоров о вступлении. Это означает, что для него Украине или Молдове могут дать и дополнительные условия. Впрочем, сейчас пока об этом речи не идет.

Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что ейсказал президент Украины Владимир Зеленский неделей ранее в Киеве: "Вы знаете, даже если бы мы не подали заявку на европейское членство, эти все реформы необходимы и полезны для страны. Мы бы сделали это так или иначе, потому что это нужно для украинской демократии". Глава ЕК подытожила, что теперь Украина "все держит в своих руках" и "прогресс целиком зависит" от Киева. Хотя, очевидно, вначале свое решение должны принять государства Евросоюза.