Столетний ветеран собрал миллионы для британских врачей марафоном на ходунках в саду

Британский ветеран Второй мировой войны за две недели до своего 100-летия завершил благотворительный марафон на ходунках у себя в саду. Он хотел собрать тысячу фунтов для врачей, но в итоге заработал им 12 млн и стал национальным героем.

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Свой сбор средств Том Мур начал в знак благодарности NHS за лечение его онкологического заболевания и сломанного бедра. Мур передвигается с помощью специальных ходунков, но обязался сделать 100 кругов, чтобы собрать деньги в помощь британской Национальной системе здравоохранения (NHS) во времена пандемии коронавируса.

Результат превзошел любые ожидания — более 620 тысяч человек сделали пожертвования и собрали 12 миллионов фунтов стерлингов.

Каждый день Мур проходил по 10 кругов, а финишную прямую преодолел в прямом эфире Би-би-си. "Я чувствую себя прекрасно и надеюсь, вы все чувствуете себя так же", — сказал он, завершив дистанцию.

He's done it! 👏#CaptainTomMoore has completed his 100 laps before his 100th birthday live on #BBCBreakfast! 🙌

He's raised over £12 million for the #NHS

Well done @captaintommoore from everyone at the @BBC 💕 pic.twitter.com/rtil8gKKmJ — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 16, 2020

"Я и представить себе не мог, что когда-нибудь приму участие в чем-то подобном. Мы со всем справимся. Возможно, понадобится какое-то время, но в конце концов солнце снова засияет на вами, а тучи рассеятся", — сказал Том Мур.

Ранее он говорил, что обескуражен суммой, которая стремительно росла на протяжении всего эксперимента. Уже через пару дней после начала благотворительной акции на счет Мура поступило более 5 млн фунтов.

Осуществить задуманное Тому помогала его дочь Ханна.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

В NHS сказали, что восхищены поступком столь немолодого человека и принимают деньги с благодарностью и смирением.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что во времена кризиса, который переживает сейчас страна и весь мир, Том Мур своим поступком вдохновил всех вокруг и показал, что не все так мрачно в эти непростые времена.

Том Мур — ветеран Второй мировой войны. На фронт он ушел из своего родного графства Западный Йоркшир, где получил специальность гражданского инженера.

Он служил в составе британских войск на территории Индии, а позднее Бирмы, и закончил войну в звании капитана.