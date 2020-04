Столетний ветеран собрал миллионы для британских врачей марафоном на ходунках в саду

Британский ветеран Второй мировой войны за две недели до своего 100-летия завершил благотворительный марафон на ходунках у себя в саду. Он хотел собрать тысячу фунтов для врачей, но в итоге заработал им 12 млн и стал национальным героем.

Свой сбор средств Том Мур начал в знак благодарности NHS за лечение его онкологического заболевания и сломанного бедра. Мур передвигается с помощью специальных ходунков, но обязался сделать 100 кругов, чтобы собрать деньги в помощь британской Национальной системе здравоохранения (NHS) во времена пандемии коронавируса.

Результат превзошел любые ожидания — более 620 тысяч человек сделали пожертвования и собрали 12 миллионов фунтов стерлингов.

Каждый день Мур проходил по 10 кругов, а финишную прямую преодолел в прямом эфире Би-би-си. "Я чувствую себя прекрасно и надеюсь, вы все чувствуете себя так же", — сказал он, завершив дистанцию.

He's done it! 👏#CaptainTomMoore has completed his 100 laps before his 100th birthday live on #BBCBreakfast! 🙌

He's raised over £12 million for the #NHS

Well done @captaintommoore from everyone at the @BBC 💕 pic.twitter.com/rtil8gKKmJ