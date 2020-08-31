Столкновения в Портленде. На маршах Black Lives Matter и сторонников Трампа погиб человек

В крупнейшем городе штата Орегон Портленде произошли столкновения между сторонниками президента Дональда Трампа и активистами движения Black Lives Matter. В результате стрельбы погиб один человек.

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Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф обвинил в произошедшем чиновников Портленда, представляющих Демократическую партию.

"Мы уже больше трех месяцев просили Портленд сделать то, что от них зависит", - сказал Вулф в интервью Си-би-эс. - В Портленде уже почти три месяца мы видим, что все это время там позволяют гражданам каждый вечер выходить и поджигать правительственные здания практически без всяких последствий".

Он добавил, что федеральные силы, выведенные из Портленда в июле, могут быть туда снова введены.

Полиция пока не сообщает имя погибшего и не уточняет, связана ли эта смерть непосредственно со столкновениями. На видеокадрах с места событий видно, что медики пытались его спасти. Погибший - белый.

По данным New York Times, на этом человеке, была бейсболка с эмблемой крайне-правой группы Patriot Prayer ("Патриотическая молитва"). Как сообщает Агентство Ассошиэйтед, основатель этой группы Джоуи Гибсон рассказал, что погибший был их "другом и сторонником".

Портленд стал эпицентром протеста против жестокости полиции и расизма, акции в городе продолжаются уже несколько недель.

Движение Black Lives Matter активизировалось после того, как 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, в ходе задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд. По мнению многих, он погиб от удушения в результате неправомочных действий полицейских. Идет расследование.

В конце августа протесты разгорелись с новой силой после того, как полицейские в городе Кеноша, штат Висконсин, несколько раз выстрелили в 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Пострадавший остается в больнице; он в сознании, но, возможно, останется парализованным на всю жизнь, поскольку одна из пуль попала ему в позвоночник.

По распоряжению Дональда Трампа в июле в Портленд для предотвращения насилия в ходе протестов были направлены федеральные силы.

Что известно о стрельбе?

Марши в поддержку политики Трампа проходят в Портленде уже третью субботу подряд.

В официальном заявлении полиции Портленда говорится, что патруль услышал стрельбу со стороны района, где в тот момент проходила акция. Жертву с огнестрельным ранением в груди удалось обнаружить быстро, но спасти его не смогли.

Местные СМИ сообщают, что рядом с телом было замечено камуфляжное снаряжение с голубыми полосками - отличительный знак протестующих, выступающих в поддержку полиции.

Как развивались события

Примерно 600 автомобилей с американскими флагами и баннерами в поддержку Трампа проехали колонной с окраин города в центр, где и произошли столкновения с активистами Black Lives Matter.

Сторонников президента было около тысячи. Активисты Black Lives Matter блокировали улицы, пытаясь не допустить их в центр. В ответ, как утверждают некоторые местные журналисты, участники акции в поддержку властей начали распылять перцовый газ.

Полиция арестовала несколько человек.

Новая волна противостояния между сторонами началась после прошедшего недавно съезда Республиканской партии, на которой Дональд Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты.

Выступая после номинации у Белого дома, он назвал Портленд городом, который демократы обрекли на бунты, мародерство, пожары и насилие.