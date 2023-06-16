Столтенберг: Киев не пригласят в НАТО в Вильнюсе
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Союзники по НАТО не будут обсуждать приглашение для Украины во время саммита в Вильнюсе в июле. Об этом сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в пятницу, 16 июня.

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"Все союзники соглашаются с тем, что Украина станет членом НАТО. Мы не будем обсуждать приглашение на Вильнюсском саммите, а то, как мы будем продвигать Украину ближе к НАТО. Я уверен в том, что мы найдем хорошее решение по этому поводу", — заявил он.

По словам Столтенберга, ведется работа над созданием нового Совета Украина — НАТО, где Украина будет равна союзникам, будет консультироваться и принимать решения общего интереса.

"Наши амбиции — провести первую встречу нового Совета в Вильнюсе совместно с президентом Зеленским", — отметил он и назвал Совет Украина — НАТО "организмом тридцати двух".

Генсек заверил, что это другой вид работы вместе в политическом плане, и "мы приведем Украину поближе к НАТО в политическом плане".

Напомним, ранее генсек НАТО заявил, что присоединение Украины к НАТО не состоится, пока идет война, но путь к членству в будущем открыт.

Члены НАТО намерены предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы показать поддержку ее заявки на членство, но о конкретных шагах для вступления Украины в альянс в ближайшее время речь не идет.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что страны Восточной Европы настаивают на конкретных шагах для пути к членству Украины в НАТО, включая потенциальное обязательство по срокам ее вступления.

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