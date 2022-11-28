Столтенберг ожидает диалога о поставках систем ПВО Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что главы МИД стран альянса обсудят в Бухаресте поставки Киеву новых систем ПВО. Речь должна идти о запчастях и боеприпасах, а также об обучении солдат.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется на новые переговоры стран-участниц Североатлантического альянса о поставке Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Встреча министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Бухаресте 29 ноября, должна дать сигнал о необходимости активизировать усилия для предоставления Киеву систем ПВО, причем это должно касаться как поставок запчастей и боеприпасов, так и обучения солдат, заявил Столтенберг по окончании встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в понедельник, 28 ноября.

На минувшей неделе он уже прокомментировал возможность поставок Германией Киеву систем противоракетной обороны Patriot, подчеркнув, что это решение следует принять на "национальном уровне". В связи с падением ракеты в польском селе Пшеводув в 5 км от границы с Украиной ФРГ предложила предоставить Польше свои ЗРК Patriot для защиты польского воздушного пространства, но Варшава высказалась за размещение этих систем на территории Украины. В свою очередь министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что следует провести в НАТО дебаты по этому вопросу.

По словам Йенса Столтенберга, президент России Владимир Путин пытается использовать приближающуюся зиму как оружие в войне против Украины. "Мы должны помочь Украине защититься от этого ужасного способа ведения войны", — заявил генсек НАТО, напомнив о российских ударах по украинской энергетической инфраструктуре.

Встреча министров иностранных дел в Бухаресте будет посвящена не только поддержке Украины, но и дальнейшим отношениям с Россией. В кулуарах переговоров со Столтенбергом Клаус Йоханнис призвал увеличить присутствие войск и вооружений НАТО в Румынии.

"Я хочу, чтобы мы перешли к действиям", — заявил он, выразив надежду на то, что на следующем саммите альянса в Вильнюсе будут приняты "гораздо более смелые решения" в этом направлении.